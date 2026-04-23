Принц Гарри прибыл на Украину с необъявленным визитом

Британский принц Гарри приехал в Киев с визитом, сообщает ITV News.

Член британской королевской семьи прибыл на Киевский вокзал утром 23 апреля. Он добирался до Украины на ночном поезде из Польши.

«Приятно снова оказаться на Украине», — сказал принц Гарри.

В Киеве 23−24 апреля проходит форум по безопасности, на который уже прибыли высокопоставленные представители западных оборонных ведомств и правительств. В рамках мероприятия запланировано выступление принца Гарри.

В сентябре 2025 года принц Гарри уже приезжал в Киев с необъявленным визитом.

Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
Читать дальше