Принц Гарри прибыл на Украину с необъявленным визитом

Британский принц Гарри приехал в Киев с визитом, сообщает ITV News.
Член британской королевской семьи прибыл на Киевский вокзал утром 23 апреля. Он добирался до Украины на ночном поезде из Польши.
«Приятно снова оказаться на Украине», — сказал принц Гарри.
В Киеве 23−24 апреля проходит форум по безопасности, на который уже прибыли высокопоставленные представители западных оборонных ведомств и правительств. В рамках мероприятия запланировано выступление принца Гарри.
В сентябре 2025 года принц Гарри уже приезжал в Киев с необъявленным визитом.
Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей