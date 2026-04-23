Боец ВС РФ в одиночку ликвидировал узлы обороны ВСУ — Гришино освобождено

Военнослужащий группировки «Центр» в ходе боя уничтожил три позиции с личным составом ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, боец последовательно атаковал здания, в которых находился противник. Он приблизился к первому объекту и забросил внутрь взрывное устройство, после чего сооружение обрушилось и перекрыло вход в подвальное помещение.
Затем военнослужащий аналогичным образом поразил еще два здания. В результате уничтожены три строения с подвалами, где находился личный состав ВСУ.
Отмечается, что действия бойца координировались командиром подразделения, который передавал информацию об обстановке. Также обеспечивалось прикрытие с воздуха.
В Минобороны указали, что после этого подразделения получили возможность продвинуться в заданном районе. Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Гришино.
