Глава МВД Беларуси ответил на критику экскурсий в тюрьмы для подростков

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков ответил на критику экскурсий в тюрьмы для подростков. Подробности сообщает телеграм-канал ведомства.
Глава ведомства затронул тему наркотиков, уточнив, что в Беларусь много опасных средств идет из ЕС. Так, в 2025 году удалось обнаружить примерно 150 килограммов наркотиков, перевозившихся в запасных колесах. При этом куратор был в Польше. Десять участников транснациональной преступной группы были задержаны.
По словам Ивана Кубракова, закладчики «работают» не более месяца до момента задержания, среди них немало несовершеннолетних. Глава МВД просит белорусов обращать внимание на появление дорогих вещей у тех людей, которые себе не могут это позволить.
— Есть те, кто критикует организацию экскурсий для подростков в места лишения свободы. Но для нас главное — достучаться до молодых людей, — сообщил министр внутренних дел.
Он допустил возможность разных способов проведения профилактической работы:
— Когда приезжаешь в колонию для несовершеннолетних и смотришь на таких детей — это страшно.