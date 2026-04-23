Британский принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Цели и программа визита принца пока неизвестны.
В предыдущий раз принц Гарри посещал Киев в сентябре 2025 года. Он встречался с премьер-министром Украины, говорил о планах помочь в восстановлении страны. Фонд принца Invictus Games Foundation помогает с реабилитацией военнослужащих ВСУ.
Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.Читать дальше