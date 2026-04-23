Призыв в армию начинается сегодня в Беларуси

Уточняется, что призыв белорусов на срочную военную службу, службу в резерве в период с марта по май 2026 года проходит в соответствии с Указом президента Беларуси.
Уже сегодня войска Вооруженных сил страны пополнят около одной тысячи новобранцев. Их направят в подразделения сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра. Кроме того, первые призывники будут направлены на службу в 361 базу охраны и обслуживания, а также органов пограничной службы.
По информации Минобороны, всего планируется призвать для службы в армии порядка 10 тысяч новобранцев. Ими укомплектуют Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования республики.
«Около 10000 человек планируется направить в апреле-мае на комплектование Вооруженных сил и других воинских формирований Республики Беларусь», — говорится в сообщении министерства.
Помимо этого, в этот же период около 600 человек будут направлены для прохождения службы в резерве, добавили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что торжественная церемония принесения военной присяги призывниками-новобранцами состоится 23 мая.
Указ о весеннем призыве, подписанный главой государства Александром Лукашенко, предусматривает призыв на срочную военную службу и службу в резерве белорусских граждан, которым ко дню призыва исполнится 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. Также призыв затронет белорусов, утративших право на отсрочку.
В мае 2023 года президент подписал закон, который отменил отсрочку от службы в белорусской армии для тех, кто поступает в иностранные высшие учебные заведения.