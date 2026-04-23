Призыв в армию начинается сегодня в Беларуси

Уже сегодня войска Вооруженных сил страны пополнят около одной тысячи новобранцев. Их направят в подразделения сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра. Кроме того, первые призывники будут направлены на службу в 361 базу охраны и обслуживания, а также органов пограничной службы.