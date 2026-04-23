Песков ответил на слухи о возможных перестановках в правительстве России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 23 апреля, прокомментировал слухи о перестановках в правительстве РФ после замечаний президента Владимира Путина об экономическом росте.
— Это традиционная забава в Telegram-каналах. Не верьте! — заявил пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
Ранее Путин утвердил эксперимент по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость для определенных импортеров, он продлится до 30 июня 2027 года.
До этого официальный представитель Кремля сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным поступило предложение направлять взносы бизнеса на поддержку страны. По его словам, президент приветствовал такую инициативу.
Также президент России поставил задачу вернуть курс российской экономики в траекторию устойчивого роста. В рамках обсуждений экономики Путин также заявил, что в начале 2026 года безработица в России оставалась низкой. При этом инфляция закрепилась на уровне, не превышающем шести процентов в годовом выражении.