Песков ответил на слухи о возможных перестановках в правительстве России

Также президент России поставил задачу вернуть курс российской экономики в траекторию устойчивого роста. В рамках обсуждений экономики Путин также заявил, что в начале 2026 года безработица в России оставалась низкой. При этом инфляция закрепилась на уровне, не превышающем шести процентов в годовом выражении.