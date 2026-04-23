Утверждён новый вице-губернатор, курирующий сельское хозяйство

Михайлов родился в 1972 году в Искитимском районе, закончил Новосибирский сельхозинститут. Шесть лет проработал в налоговых органах, затем в администрациях городов Искитим и Бердск, с 2016 по 2019 годы работал в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, где сначала руководил управлением по жилищной политике и развитию, а позже занимал пост заместителя министра. С декабря 2019 года возглавлял Новосибирский сельский район НСО.