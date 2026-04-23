Экс-генсек НАТО предложил ЕС переосмыслить рамки безопасности

С тех пор, по его словам, старые альянсы распались, а кризисы участились, и прежние европейские методы принятия решений стали неэффективными.
«Когда я работал в Европейском совете с 2001 по 2009 год, мир был совершенно другим. Россия по-прежнему была партнером “Большой восьмерки”. Америка была безоговорочным союзником. У нас были свои кризисы, но также и пространство для обсуждений. Такого мира больше не существует», — пояснил Расмуссен.
По его словам, сегодня ЕС находится в состоянии перманентного кризиса, а его система принятия решений «просто не была к этому приспособлена».
«Нельзя ждать, пока [Европейский] Совет согласует заявление, пока мир горит», — сказал политик. ЕС необходимо отказаться от долгих дискуссий и ускорить реагирование на угрозы безопасности «с помощью быстро развивающихся структур, которые требуются в эту эпоху», добавил он.
Как отмечает Politico, в рамках дискуссий о реформировании систем безопасности и принятия решений внутри ЕС были предложены отмена права вето в вопросах внешней политики и создание Европейского совета Безопасности — органа высокого уровня с мандатом на принятие решений в области обороны. Также обсуждалось расширение полномочий Европейской комиссии.
О том, что Европейский союз должен принимать внешнеполитические решения большинством голосов и создать Европейский Совет Безопасности, еще в 2018 году говорили тогдашний глава Европарламента Антонио Таяни и экс-канцлер Германии Ангела Меркель соответственно. В последующие годы эти мысли продвигались и другими политиками, в частности, действующим еврокомиссаром по обороне Андриусом Кубилиусом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
За медленный процесс принятия решений ЕС также критиковали новый премьер Нидерландов Роб Йеттен и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Последняя негативно высказывалась о необходимости единогласия в ЕС для принятия решений по вопросам внешней политики. Фон дер Ляйен призвала к отмене права вето, в том числе в этом ключе.
В последние месяцы ЕС неоднократно не мог выработать решения по вопросам геополитической важности — от разблокировки кредита Украине на €90 млрд до введения новых санкций против России и согласованного реагирования на войну в Иране. На последнем мартовском саммите лидеры ЕС несколько часов спорили о деталях схемы выдачи углеродных квот, пока на Ближнем Востоке продолжался конфликт, отмечает Politico.
22 апреля представители стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили 20-й по счету пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита на €90 млрд после того, как вето сняла Венгрия. Москва считает санкции незаконными и неэффективными и осуждает любую помощь Киеву.
Власти России подчеркивают, что у страны нет агрессивных намерений в отношении государств Европы.