Власти Словакии заявили о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию восстановлены. Об этом заявила вице-премьер и министр экономики страны Дениса Сакова на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Сегодня, с 2:00 утра, возобновились поставки нефти в Словакию по трубопроводу “Дружба”. В настоящее время поставки нефти осуществляются в соответствии с согласованным планом», — написала Сакова.
Украина заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе» вчера, 22 апреля. Нефтегазовая компания Венгрии MOL получила от украинского оператора «Укртранснафта» сообщение о готовности возобновить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию. Завершение работ по восстановлению трубопровода также подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, заявивший, что Киев выполнил свои обязательства и рассчитывает, что Евросоюз выполнит свои и предоставит кредит в €90 млрд.
Белоруссия подтвердила, что по территории страны возобновился транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Словакии.
Поставки нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке «Дружбы» прекратились в начале этого года. Будапешт и Братислава заявили, что Киев прекратил поставки по политическим мотивам, Украина утверждала, что трубопровод поврежден и требует ремонта.
Из-за прекращения поставок Венгрия и Словакия блокировали выдачу Украине кредита от Евросоюза, а также принятие 20-го пакета антироссийских санкций.
