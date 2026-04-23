Власти Словакии заявили о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

Украина заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе» вчера, 22 апреля. Нефтегазовая компания Венгрии MOL получила от украинского оператора «Укртранснафта» сообщение о готовности возобновить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию. Завершение работ по восстановлению трубопровода также подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, заявивший, что Киев выполнил свои обязательства и рассчитывает, что Евросоюз выполнит свои и предоставит кредит в €90 млрд.