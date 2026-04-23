Глава МИД Греции Герапетритис: Одна страна может присоединиться к ЕС в 2027 году

Одна страна может присоединиться к Евросоюзу за время председательства Греции в 2027 году, заявил министр иностранных дел республики Йоргос Герапетритис в ходе Дельфийского экономического форума. Об этом пишет газета Politico.

«Герапетритис выступил с прогнозом, что, по крайней мере, одна страна может присоединиться к ЕС во время председательства Греции в ЕС во второй половине 2027 года», — говорится в публикации.

Какую именно страну имел в виду чиновник, неизвестно. Ясно одно — это вряд ли будет Украина. Европейские чиновники и СМИ регулярно указывают на то, что, несмотря на громкие обещания Брюсселя, республика не сможет присоединиться к объединению в ближайшие годы. Виной тому коррупция, низкий уровень жизни и несоответствия в законодательстве.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС назвать конкретную дату вступления Украины в объединение. По словам киевского диктатора, Незалежной также необходим список того, что необходимо сделать для окончательной евроинтеграции.

