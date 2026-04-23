Принц Гарри внезапно объявился на Украине

До этого принц Гарри посещал Укаину в прошлом году. Он прибыл в Киев вместе с командой своего фонда Invictus Games Foundation, чтобы подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых военных. В интервью The Guardian в ночном поезде из Польши герцог Сассекский заявил, что хочет сделать всё возможное, чтобы помочь процессу восстановления солдат.