Командир батальона ВСУ испугался угроз родственников пропавших солдат и сбежал

После серии угроз в социальных сетях командир 53-го отдельного разведывательного батальона Самборук ВСУ покинул Украину и уехал в Германию. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Источник: Life.ru

В личных аккаунтах военнослужащего появились десятки сообщений с угрозами. Отправителями назывались родственники украинских военных, пропавших без вести во время службы в подразделении. После этого, как утверждает источник, офицер покинул Украину и направился в Европу. Сообщается, что он находится на территории Германии и проживает во Франкфурте-на-Майне в собственной квартире.

Ранее сообщалось, что родственники украинских военнослужащих поднимают тревогу в социальных сетях на фоне сообщений о ситуации в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В подразделении мог произойти массовый отход командного состава. Речь идёт о младших офицерах одного из батальонов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.