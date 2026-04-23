В Министерстве внутренней безопасности США закончились скрепки и бумага

Дефицит привел сотрудников к необходимости использовать при печати уже использованные документы, переворачивая их на чистую сторону. Отдел по связям с общественностью применяет только перфорированную бумагу — это единственный оставшийся запас.
В некоторых отделах закончились скрепки, в других — картриджи для печати. Так, в подразделении, созданном для реагирования на катастрофические угрозы, работники вынуждены обмениваться канцелярскими принадлежностями.
Кроме того, в штаб-квартире ведомства истек срок действия подписок на программное обеспечение Adobe и ряд других сервисов. Источники из министерства отметили, что проблемы с поставками принадлежностей связаны с тем, что поставщики не уверены в получении зарплаты за свои услуги, из-за чего ведомство находится «на грани краха».
Министерство внутренней безопасности США (DHS) — федеральное ведомство, созданное после 11 сентября 2001 года для защиты страны от терроризма и внутренних угроз. Оно регулирует иммиграционную политику, защиту инфраструктуры, информационную безопасность и реагирование на чрезвычайные ситуации.
Частичный шатдаун в министерстве, вызванный проблемами с финансированием, начался в феврале. По данным The Washington Post (WP), он охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих.
Главной причиной разногласий в сенате стал бюджет ведомства: часть демократов настаивала на жестких ограничениях для иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев. Однако переговоры между Белым домом и демократами «зашли в тупик», как писала WP.
С самым продолжительным в истории страны перерывом США столкнулись в 2025 году. Он продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Второй шатдаун с начала президентского срока Дональда Трампа был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.
