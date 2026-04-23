Амурчанин получил 18 лет колонии за подготовку диверсии на Транссибе

Житель Амурской области приговорен к 18 годам колонии за госизмену, подготовку диверсии на Транссибирской магистрали и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщает региональное УФСБ, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, 39-летний мужчина являлся приверженцем запрещенной в России организации. В 2024 году он вел переписку в Telegram с представителем украинской террористической группировки, освоил минно-подрывное дело и приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства. После совершения диверсии на участке Транссиба он планировал выступить на стороне украинских террористов против ВС России.
В результате 1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным по статьям о госизмене (ст. 275 УК), приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 281 УК) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Первые три года срока он проведет в тюрьме, оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима.
Приговор уже вступил в силу.
