Амурчанин получил 18 лет колонии за подготовку диверсии на Транссибе

Житель Амурской области приговорен к 18 годам колонии за госизмену, подготовку диверсии на Транссибирской магистрали и участие в деятельности террористической организации.

Источник: РБК

Житель Амурской области приговорен к 18 годам колонии за госизмену, подготовку диверсии на Транссибирской магистрали и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщает региональное УФСБ, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, 39-летний мужчина являлся приверженцем запрещенной в России организации. В 2024 году он вел переписку в Telegram с представителем украинской террористической группировки, освоил минно-подрывное дело и приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства. После совершения диверсии на участке Транссиба он планировал выступить на стороне украинских террористов против ВС России.

В результате 1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным по статьям о госизмене (ст. 275 УК), приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 281 УК) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Первые три года срока он проведет в тюрьме, оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в силу.

В мае 2025 года управление ФСБ по Амурской области сообщило, что житель Приамурья планировал диверсию на Транссибирской магистрали, следуя установке украинских спецслужб. В силовом ведомстве установили, что местный житель намеревался вступить в запрещенную в России террористическую организацию, чтобы воевать против России. Амурчанин связался с представителем организации через Telegram.

