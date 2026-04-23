«Это традиционная забава в телеграм-каналах»: В Кремле высказались о слухах про отставку кабмина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможной отставке правительства и кадровых перестановках в кабмине. С соответствующим заявлением он выступил, комментируя сообщения, которые появились после совещания по экономическим вопросам.
По словам представителя Кремля, подобные разговоры регулярно возникают в Telegram-каналах и не имеют под собой оснований. Более того, подобные вбросы давно стали привычной частью информационного фона.
«Это традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте!» — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.
Немногим ранее Песков высказывался о предстоящих выборах в Госдуму. Он отметил, что избирательная кампания уже фактически началась. Поскольку политические партии запустили внутренние процедуры и идет обновление состава ЦИК.