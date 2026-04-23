Каких решений ждать от первой встречи Евросовета без Виктора Орбана

23−24 апреля на Кипре для неформальных консультаций соберутся лидеры стран ЕС. На встрече не будет присутствовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, партия которого ФИДЕС по итогам апрельских парламентских выборов в республике ушла в оппозицию. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока объяснил решение Орбана не лететь на Кипр его занятостью вопросами, связанными с передачей власти (ожидается, что новое правительство Венгрии, формируемое победившей партией «Тиса», приступит к исполнению своих обязанностей после присяги 9 мая).
О том, что Орбан пропустит заседание Евросовета, сообщил дипломатический источник Politico. Издание пояснило, что в соответствии с правилами ЕС венгерскую сторону будет представлять другой национальный лидер. Скорее всего, эту роль на себя возьмет Роберт Фицо — премьер Словакии, который, как и Орбан, неоднократно блокировал решения о предоставлении европейской помощи Украине и санкции против России.
Что происходит вокруг кредита для Украины.
ЕС в преддверии встречи на Кипре запустил финальную процедуру разморозки предназначенного Киеву кредита объемом €90 млрд, который с февраля блокируют Венгрия и Словакия за приостановку работы трубопровода «Дружба», который проходит через Украину и по которому эти страны получали российскую нефть. 22 апреля в Брюсселе встретились послы стран ЕС, чтобы утвердить соответствующую поправку к многолетнему бюджету блока. До полудня среды Будапешт и Братислава могли направить свои письменные возражения по этому поводу.
Однако днем стало известно, что поставки российской нефти по «Дружбе» возобновились. Reuters со ссылкой на представителей отрасли сообщил, что прокачка началась около 12:35 по брюссельскому времени. Вскоре после этого представитель председательствующего в Евросовете Кипра заявил, что постпреды ЕС приняли решение разблокировать кредит для Украины, а также одобрить 20-й пакет санкций против России, исключив из него запрет на транспортировку российской нефти и связанные с этим услуги. Для перечисления Украине первых траншей Евросовет сначала должен официально утвердить это решение. Ожидается, что это произойдет днем 23 апреля.
Венгерская нефтяная группа MOL сообщила, что получила от Киева информацию о возобновлении поставок. «MOL ожидает, что первые поставки сырой нефти после перезапуска украинского участка трубопроводной системы прибудут в Венгрию и Словакию не позднее чем завтра (23 апреля)», — говорится в заявлении компании от 22 апреля.
Министр энергетики Словакии Дениса Сакова также сообщила в этот день со ссылкой на «Укртранснафту», оператора системы магистральных нефтепроводов Украины, что возобновление прокачки нефти запланировано на четверг. Фицо заявил в интервью DennikN, что не удивится, если после разблокировки кредита в €90 млрд поставки нефти снова остановятся. По его словам, доверие между Киевом и Братиславой подорвано. После встречи постпредов ЕС 22 апреля Фицо предупредил, что не одобрит новые санкции против Москвы без «реального открытия» нефтепровода.
Формально блок согласовал заем для Украины еще на саммите в декабре 2025-го, причем в качестве альтернативного способа финансирования, поскольку договориться об использовании с этой целью замороженных российских активов не удалось. Венгрия, Словакия, а также Чехия тогда не стали подписывать итоговое коммюнике саммита, но все же не заблокировали это решение. Однако в феврале Орбан наложил вето на выделение €90 млрд Украине, обвинив Киев в нефтяной блокаде. На саммите в марте европейским чиновникам не удалось переубедить Орбана и Фицо; тогда же ЕС не удалось принять 20-й пакет санкций против России из-за их сопротивления.
В апреле, после выборов в Венгрии, вопрос о кредите вновь встал на повестку дня. Хотя глава «Тисы» Петер Мадьяр во время предвыборной кампании довольно осторожно высказывался насчет внешней политики, с его возможной победой многие в Брюсселе связывали перемену отношения Будапешта к Киеву. Когда стало ясно, что «Тиса» побеждает, Мадьяр заявил, что не станет блокировать кредит для Украины, но исключил участие своей страны в финансировании. «В декабре на заседании Совета ЕС Орбан решил, что Венгрия, а возможно, и Словакия, и Чехия не будут участвовать в этом кредите на €90 млрд, то есть он не распространяется на наши страны. Я обсужу с европейскими лидерами, почему нужно снова поднимать этот вопрос. Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», — пояснил Мадьяр.
19 апреля Орбан написал в соцсети X, что Брюссель передал Будапешту информацию от Киева о готовности возобновить поставки нефти по «Дружбе», если Венгрия снимет вето с кредита. «Позиция Венгрии не изменилась: нефти — нет, денег не будет. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы не будем препятствовать одобрению кредита», — написал уходящий премьер. На следующий день его косвенно поддержал Мадьяр, заявив на пресс-конференции, что не рекомендует украинским властям «выбирать путь шантажа».
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина завершила ремонтные работы на нефтепроводе и можно возобновить его работу. Отдельно он отметил, что рассчитывает на разблокирование кредита. В этот же день Фицо созвонился с Мадьяром, чтобы обсудить ситуацию вокруг нефтепровода, а также совместный иск Словакии и Венгрии к ЕС в связи с планами союза полностью отказаться от российских нефти и газа (программа RePowerEU). По словам Фицо, Мадьяр смог высказаться по этим вопросам «только в общих чертах».
Профессор Института социальных и политических наук Будапештского университета имени Корвина Золтан Балаш не ожидает, что формируемый Мадьяром кабинет изменит подход к Украине в одночасье. «Я не думаю, что Украине вообще нужна военная помощь от Венгрии. Обещанный кредит в €90 млрд — это опять же не венгерские деньги. И если Мадьяр и дает одобрение, надо понимать, это ничего не будет стоить ни ему, ни Венгрии», — заявил РБК эксперт. По его мнению, украинское направление вряд ли будет в списке приоритетов нового премьера, хотя он в ходе предвыборной кампании сделал несколько показательных жестов, в том числе посетил Киев.
19 апреля также прошли парламентские выборы в Болгарии. Правившая там прежде партия ГЕРБ потерпела поражение, уступив «Прогрессивной Болгарии», возглавляемой экс-президентом Руменом Радевым. Часть политологов допускали, что Радев может продолжить курс Орбана в ЕС, поскольку открыто поддерживает восстановление полноценного диалога с Москвой, а также критикует планы вступления Украины в НАТО. Однако опрошенные РБК эксперты отметили, что в силу серьезных экономических проблем София вряд ли сможет идти наперекор Брюсселю, в том числе в вопросе антироссийских санкций.
Что еще будет обсуждаться на Кипре.
В анонсе заседания Украине посвящен всего один абзац — сообщается, что к консультациям по видеосвязи присоединится Зеленский, который предоставит последнюю информацию о военных действиях. Euractiv обращает внимание, что из повестки исчезла такая тема, как расширение ЕС. Еврокомиссар по этому вопросу Марта Кос накануне заседания заявила: «Я также хотела бы услышать обязательство всех государств-членов поддержать не только геополитическую необходимость, но и наши собственные интересы. Я еще не слышала об этом сегодня, но расширение в наших собственных интересах». Кос выразила надежду, что страны вернутся к обсуждению этой темы в июне. Что касается ускоренного присоединения Украины к блоку, то Мадьяр придерживается той же позиции, что и Орбан. «Вопрос о приеме Украины в ЕС будет решаться в Венгрии на референдуме, но не в ближайшие десять лет», — заявлял он после победы на выборах.
Лидерам блока также предстоит обсудить бюджет на 2028−2034 годы в объеме около €1,8−2 трлн. Как отмечает Euractiv, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была представить свою двухлетнюю «дорожную карту» как возродить европейскую экономику еще в марте, но по итогам встречи на Кипре будет согласован лишь «скромный документ», в котором содержатся уже обсуждавшиеся предложения об оптимизации экономики региона.
Сосредоточиться же европейские лидеры планируют на событиях на Ближнем Востоке, которые «создают серьезные проблемы для ЕС». В частности, им предстоит обсудить вклад Европы в деэскалацию, свободу судоходства в Ормузском проливе и последствия роста цен на энергоносители. Президент Кипра Никос Христодулидес заявил в недавнем интервью AP, что на заседании обсудят «придание сути» статье 42.7 Договора о ЕС, которая обязывает всех его участниц оказать помощь и содействие тому, кто стал жертвой вооруженной агрессии на своей территории «всеми средствами, которыми располагают». Поскольку эта статья никогда раньше не использовалась, четких правил, как члены блока должны реагировать на призыв о помощи, нет, пояснил Христодулидес. «Поэтому мы собираемся обсудить и подготовить, скажем так, оперативный план на случай, если государство-член запустит эту статью», — резюмировал он.
Кипр стал первой страной ЕС, подвергшейся удару во время войны США и Израиля против Ирана. В марте британская база на южном побережье Кипра была атакована БПЛА. Власти островного государства заявили, что беспилотник был запущен из Ливана. Греция, Франция, Испания, Нидерланды и Португалия направили свои военно-морские силы для защиты острова.
Параллельно в Европе продолжаются дискуссии о ситуации в Ормузском проливе. Сначала европейские лидеры не согласились на просьбу американского президента Дональда Трампа начать совместную миссию по разблокировке этой важной для рынка энергоносителей акватории до завершения активной фазы боевых действий. Однако тридцать европейских стран во главе с Британией и Францией сформировали коалицию, которая разрабатывает план по восстановлению судоходства в проливе после завершения конфликта. С этой целью 22 апреля в Великобритании началась двухдневная международная конференция. «Задача состоит в том, чтобы перевести дипломатический консенсус в совместный план по защите свободы судоходства в проливе и поддержке длительного прекращения огня. Я уверен, что в течение следующих двух дней можно добиться реального прогресса», — заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.
Реагируя на рост цен на энергоносители в связи с войной на Ближнем Востоке, Еврокомиссия накануне заседания лидеров обнародовала экстренный план из пяти пунктов по борьбе с последствиями кризиса. В частности, он подразумевает введение чрезвычайных мер по защите потребителей и промышленности от ценовых потрясений (временная рамочная программа государственной помощи), а также ускорение перехода на зеленую энергетику. Опрошенные Bloomberg эксперты, однако, сомневаются, что европейские страны легко одобрят этот пакет, поскольку он несет серьезные бюджетные риски. «Если энергетический кризис усилится, давление на европейские правительства с требованием делать больше возрастет, что в сочетании с медленным экономическим ростом поднимет серьезный вопрос относительно того, смогут ли они вообще это все выплатить», — пояснила специалист инвестиционной компании PGIM Fixed Income Кэтрин Найсс.