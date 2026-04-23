Каких решений ждать от первой встречи Евросовета без Виктора Орбана

В анонсе заседания Украине посвящен всего один абзац — сообщается, что к консультациям по видеосвязи присоединится Зеленский, который предоставит последнюю информацию о военных действиях. Euractiv обращает внимание, что из повестки исчезла такая тема, как расширение ЕС. Еврокомиссар по этому вопросу Марта Кос накануне заседания заявила: «Я также хотела бы услышать обязательство всех государств-членов поддержать не только геополитическую необходимость, но и наши собственные интересы. Я еще не слышала об этом сегодня, но расширение в наших собственных интересах». Кос выразила надежду, что страны вернутся к обсуждению этой темы в июне. Что касается ускоренного присоединения Украины к блоку, то Мадьяр придерживается той же позиции, что и Орбан. «Вопрос о приеме Украины в ЕС будет решаться в Венгрии на референдуме, но не в ближайшие десять лет», — заявлял он после победы на выборах.