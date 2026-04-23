Казахстан первым в СНГ получил высокий статус ВОЗ

Согласно данным Акорды, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения.
Глава государства сообщил, что взаимодействие с Организацией вышло на качественно новый этап, а также выразил признательность ВОЗ за неизменную поддержку глобальных инициатив нашей страны.
Также участники встречи рассмотрели вопросы проведения совместных исследований в области климата и здоровья, продвижения инициатив по цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в системе здравоохранения.
Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите.
Так, руководитель ВОЗ отметил экономический прогресс Казахстана и успешные политические преобразования, проводимые благодаря принятию новой Конституции.
По его словам, ВОЗ приветствует усилия Астаны, направленные на обеспечение экологической и водной безопасности на региональном и международном уровнях.
В завершение генеральный директор передал президенту письмо, подтверждающее, что нашей стране присвоен 3-й уровень зрелости ВОЗ в сфере регулирования оборота лекарственных средств, что означает признание надежности национальной системы контроля.
Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня.