Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан первым в СНГ получил высокий статус ВОЗ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 апреля 2026 года, провел встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Согласно данным Акорды, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения.

Глава государства сообщил, что взаимодействие с Организацией вышло на качественно новый этап, а также выразил признательность ВОЗ за неизменную поддержку глобальных инициатив нашей страны.

Также участники встречи рассмотрели вопросы проведения совместных исследований в области климата и здоровья, продвижения инициатив по цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в системе здравоохранения.

Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите.

Так, руководитель ВОЗ отметил экономический прогресс Казахстана и успешные политические преобразования, проводимые благодаря принятию новой Конституции.

По его словам, ВОЗ приветствует усилия Астаны, направленные на обеспечение экологической и водной безопасности на региональном и международном уровнях.

В завершение генеральный директор передал президенту письмо, подтверждающее, что нашей стране присвоен 3-й уровень зрелости ВОЗ в сфере регулирования оборота лекарственных средств, что означает признание надежности национальной системы контроля.

Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня.

