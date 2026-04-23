Песков призвал не верить слухам об отставке правительства

ВВП России в январе-феврале 2026 года сократился на 1,8%, и текущие показатели не соответствуют прогнозам Банка России и правительства, говорил президент Владимир Путин 15 апреля на совещании по экономическим вопросам. Он отмечал, что «в минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство». Глава государства потребовал от Центробанка и правительства объяснить причины, по которым макроэкономические показатели отстают от ожиданий.