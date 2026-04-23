Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановили

Словакия минувшей ночью начала получать нефть по трубопроводу «Дружба» после нескольких месяцев простоя, заявила министр энергетики европейской республики Дениса Сакова. Поставки осуществляются в соответствии с согласованным планом.

Источник: Life.ru

«Сегодня с 2:00 (03:00 мск — Прим. Life.ru) ночи возобновился приём нефти в Словакию по трубопроводу “Дружба”, — сказала она.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба», поставки по которому были приостановлены в начале года. По словам киевского диктатора, инфраструктура готова к возобновлению работы после простоя.

