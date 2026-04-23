Как будут праздновать День Победы в Казахстане, рассказали в Минобороны

«В этом году парад не планируется, но есть мероприятия, забронированные и на 7, и на 9 мая в разных городах, областных и районных центрах», — сказал Мустабеков.
По его словам, планируется проведение плац-концертов, показов военной техники и вооружения.
«Будут также развернуты палатки для приготовления солдатской каши с приглашением ветеранов. Средств отдельно на проведение этих мероприятий мы не выделяем — это все организуют акиматы на местах», — пояснил спикер.
Ранее в министерстве сообщали о том, что парад в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в Казахстане не планируется.