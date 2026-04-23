США выплатят экс-советнику Трампа $1,25 млн за незаконную прослушку ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа согласилась выплатить $1,25 млн бывшему советнику его предвыборного штаба Картеру Пейджу в рамках урегулирования иска о незаконной прослушке со стороны ФБР, пишут Politico и The New York Times (NYT) со ссылкой на судебные документы и источники, знакомые с условиями сделки.
Пейдж, который фигурировал в расследовании возможного вмешательства России в выборы 2016 года, утверждал, что стал объектом секретного наблюдения по ордерам суда по надзору за иностранной разведкой (FISС), выданным на основе искаженной и непроверенной информации.
Минюст США подчеркнул, что «ни один американец не должен подвергаться тайному и незаконному наблюдению на основании своих политических взглядов». «Расследование в отношении Картера Пейджа — человека, которому так и не было предъявлено ни одного обвинения, основывалось на изначально ошибочной и неподтвержденной информации, что доказывает, что это был политический обман с самого начала. Наблюдение за американскими гражданами в политических целях представляет собой серьезное нарушение гражданских свобод», — заявили в американском ведомстве.
Расследование ФБР началось после того, как власти дружественной страны сообщили, что в мае 2016 года советник Трампа Джордж Пападопулос намекнул, что команда кандидата в президенты США получила от России намек на возможность помочь с выборами и публикацией информации, способной навредить кандидату Хиллари Клинтон и президенту Бараку Обаме. Следствие заинтересовали советники Трампа (Пападопулос, Картер Пейдж, Майкл Флинн) и глава его штаба Пол Манафорт.
Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
В поданном в 2020 году иске Пейдж требовал компенсации от федерального правительства и ряда экс-чиновников, включая бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и юриста ФБР Кевина Клайнсмита. Нижестоящие суды отклонили значительную часть его требований, и дело дошло до Верховного суда, где было достигнуто соглашение по выплате.
Урегулирование с Пейджем стало очередной крупной выплатой Минюста фигурантам дел, связанных с первым президентским сроком Трампа: в марте ведомство согласилось выплатить $1,25 млн бывшему советнику по нацбезопасности Майклу Флинну, а ранее почти $5 млн — наследникам Эшли Бэббитт, погибшей при штурме Капитолия.
