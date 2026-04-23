Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров-младший с офицерскими погонами и спецназом смертников попал на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием своего сына Адама, на котором тот находится в форме с погонами офицера и в окружении спецподразделения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием своего сына Адама, на котором тот находится в форме с погонами офицера и в окружении спецподразделения.

На кадрах видно построение бойцов рядом с автомобилями с включенными проблесковыми маяками и бронеавтомобилями Kirpi. Адам Кадыров показал отцу внутреннее устройство одного из броневиков и произнес несколько лозунгов.

Также обращается внимание, что на автомобилях установлены номера с цифрами 13.

В комментарии к публикации Кадыров отметил высокий уровень подготовки личного состава, назвав бойцов готовыми к риску при выполнении задач — «настоящими смертниками».

Какое именно подразделение попало в кадр, не уточняется.

Читайте также: Кадыров-младший получил новую награду — очередное вручение в Грозном.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше