Одностороннее перемирие США с Ираном: зачем Трамп взял паузу

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин оценил ситуацию на Ближнем Востоке в настоящее время как более шаткую, чем в предыдущие две недели. Эксперт уточнил, что блокада США — это тоже военный конфликт, пусть и не в активной форме, а возобновить боевые действия американцы могут в любой момент. Собеседник «Ведомостей» добавил, что иранцы не вводили перемирие и могут сами инициировать удары.