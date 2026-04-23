Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одностороннее перемирие США с Ираном: зачем Трамп взял паузу

Активные военные действия между Ираном и США по-прежнему поставлены на паузу. Инициатором продолжения перемирия стал американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что США пока не будут возобновлять военные операции против Ирана по просьбе Пакистана, который является посредником в диалоге конфликтующих сторон. Рассказываем, какие причины заставили главу Белого дома объявить одностороннее перемирие, а также о перспективах развития ситуации, по мнению экспертов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Что известно о продлении перемирия США и Ирана

О продолжении перемирия объявил сам Дональд Трамп. Он уточнил, что США не будут продолжать вооруженные удары по Исламской республике из-за обращения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, который предупредил американцев о том, что иранцы не в состоянии принять решение о мирной сделке из-за раскола лидеров.

«Я продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры», — написал Трамп в соцсети.

При этом в Белом доме сроки перемирия не указали. СМИ сообщали, что Вашингтон по просьбе пакистанских властей согласился на трех-пятидневный перерыв, но сам Трамп опроверг эту информацию. Президент заявил, что никакого дефицита времени в плане продолжительности режима перемирия с Ираном нет, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также заявила журналистам, что США не устанавливали для иранцев сроков завершения периода прекращения огня и предоставления условий мирных договоренностей.

Портал Ynet со ссылкой на источник в Израиле сообщил, что на самом деле Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие с Ираном до 26 апреля. Анонимный собеседник издания уточнил, что израильские власти уверены в том, что стороны не смогут достичь договоренностей.

В Иране заявили, что не обращались к США с требованием продлить перемирие, сообщало агентство Tasnim в Telegram-канале. Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана уточнил, что армия республики готова «преподать суровый урок» Израилю и США, если они атакуют страну.

На время действия одностороннего перемирия США продолжают блокаду Ормузского пролива. «Вооруженные силы США в рамках блокады против Ирана приказали 31 судну развернуться или вернуться в порт», — говорится в заявлении Центрального командования ВМС Пентагона.

Представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани объяснил журналистам, что Исламская Республика готова возобновить переговоры с США только после того, как американские военные корабли прекратят блокаду Ормузского пролива. Трамп уточнил, что ограничения со стороны США, введенные на передвижение в морском коридоре, продолжат действовать.

Почему Трамп продлил перемирие и к чему это приведет

Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов считает, что Дональд Трамп продлил действие режима прекращения огня, чтобы попытаться дипломатическим путем уговорить иранцев уступить США в Ормузском проливе. В беседе с «Ведомостями» эксперт отметил, что Трамп в любой момент может изменить свою позицию и вернуться к военному противостоянию с противником.

«Пока США используют это время для пополнения запасов вооружений и ракет. Кроме того, американский лидер пытается немного успокоить внутреннюю общественность», — уточнил политолог.

Гасанов исключил возобновление военных действий в Иране по инициативе Тегерана. По его прогнозу, Исламская Республика продолжит контролировать Ормузской пролив и атаковать суда, которые не будут предварительно договариваться о проходе.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин оценил ситуацию на Ближнем Востоке в настоящее время как более шаткую, чем в предыдущие две недели. Эксперт уточнил, что блокада США — это тоже военный конфликт, пусть и не в активной форме, а возобновить боевые действия американцы могут в любой момент. Собеседник «Ведомостей» добавил, что иранцы не вводили перемирие и могут сами инициировать удары.

По мнению Лямина, сейчас блокада США не оказывает серьезного влияния на экономику Ирана, но в дальнейшем давление усилится. Эксперт отметил, что ограничение судоходства в Ормузском проливе также негативно сказывается на мировой экономике, ситуации в США и отражается на позициях самого Трампа.

Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо считает, что режим прекращения огня США используют для того, чтобы накопить силы для последующих ударов по Ирану. По его словам, Тегеран осознает, что цель Вашингтона — выиграть время, сообщает «Лента.ру».

Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что американский президент не сможет выйти победителем из конфликта с Ираном. Он отметил, что продление перемирия со стороны США — демонстрация слабости Трампа.

«Я думаю, что Иран будет требовать от США принять если не все, то большинство условий, которые выдвигает. Это уже точно нельзя будет представить как свою большую победу. Если же Трамп возобновит боевые действия, он подорвет свои позиции внутри США. Также будет проявляться серьезное истощение военных арсеналов Пентагона», — объяснил эксперт изданию NEWS.ru.

