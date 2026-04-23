Одностороннее перемирие США с Ираном: зачем Трамп взял паузу

Что известно о продлении перемирия США и Ирана
О продолжении перемирия объявил сам Дональд Трамп. Он уточнил, что США не будут продолжать вооруженные удары по Исламской республике из-за обращения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, который предупредил американцев о том, что иранцы не в состоянии принять решение о мирной сделке из-за раскола лидеров.
«Я продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры», — написал Трамп в соцсети.
При этом в Белом доме сроки перемирия не указали. СМИ сообщали, что Вашингтон по просьбе пакистанских властей согласился на трех-пятидневный перерыв, но сам Трамп опроверг эту информацию. Президент заявил, что никакого дефицита времени в плане продолжительности режима перемирия с Ираном нет, пишет ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также заявила журналистам, что США не устанавливали для иранцев сроков завершения периода прекращения огня и предоставления условий мирных договоренностей.
На время действия одностороннего перемирия США продолжают блокаду Ормузского пролива. «Вооруженные силы США в рамках блокады против Ирана приказали 31 судну развернуться или вернуться в порт», — говорится в заявлении Центрального командования ВМС Пентагона.
Представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани объяснил журналистам, что Исламская Республика готова возобновить переговоры с США только после того, как американские военные корабли прекратят блокаду Ормузского пролива. Трамп уточнил, что ограничения со стороны США, введенные на передвижение в морском коридоре, продолжат действовать.
Почему Трамп продлил перемирие и к чему это приведет
Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов считает, что Дональд Трамп продлил действие режима прекращения огня, чтобы попытаться дипломатическим путем уговорить иранцев уступить США в Ормузском проливе. В беседе с «Ведомостями» эксперт отметил, что Трамп в любой момент может изменить свою позицию и вернуться к военному противостоянию с противником.
«Пока США используют это время для пополнения запасов вооружений и ракет. Кроме того, американский лидер пытается немного успокоить внутреннюю общественность», — уточнил политолог.
Гасанов исключил возобновление военных действий в Иране по инициативе Тегерана. По его прогнозу, Исламская Республика продолжит контролировать Ормузской пролив и атаковать суда, которые не будут предварительно договариваться о проходе.
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин оценил ситуацию на Ближнем Востоке в настоящее время как более шаткую, чем в предыдущие две недели. Эксперт уточнил, что блокада США — это тоже военный конфликт, пусть и не в активной форме, а возобновить боевые действия американцы могут в любой момент. Собеседник «Ведомостей» добавил, что иранцы не вводили перемирие и могут сами инициировать удары.
По мнению Лямина, сейчас блокада США не оказывает серьезного влияния на экономику Ирана, но в дальнейшем давление усилится. Эксперт отметил, что ограничение судоходства в Ормузском проливе также негативно сказывается на мировой экономике, ситуации в США и отражается на позициях самого Трампа.
Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что американский президент не сможет выйти победителем из конфликта с Ираном. Он отметил, что продление перемирия со стороны США — демонстрация слабости Трампа.
«Я думаю, что Иран будет требовать от США принять если не все, то большинство условий, которые выдвигает. Это уже точно нельзя будет представить как свою большую победу. Если же Трамп возобновит боевые действия, он подорвет свои позиции внутри США. Также будет проявляться серьезное истощение военных арсеналов Пентагона», — объяснил эксперт изданию NEWS.ru.