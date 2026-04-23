Песков посоветовал не верить слухам о перестановках в кабмине

Слухи о перестановках в правительстве России — это «традиционная забава» телеграм-каналов, которым не стоит верить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью каналу «Юнашев Live».
«Это, знаете, такая традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте», — отметил Песков.
15 апреля президент России Владимир Путин констатировал снижение ВВП на 1,8% в первые два месяца года и потребовал от кабмина и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. При этом Путин упомянул, что в качестве причин спада ВВП эксперты называют «календарные, погодные, так называемые сезонные факторы». К примеру, в этом январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, в феврале — на один рабочий день меньше.
«Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — указал президент.
