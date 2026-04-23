Смартфоны разрешили солдатам: что изменилось в армии Казахстана

Журналисты уточнили, что Министерство обороны разрешило солдатам пользоваться мобильными телефонами: ранее это были только кнопочные устройства, а теперь — смартфоны в казармах. В связи с этим они поинтересовались, распространяется ли это решение на все рода войск и всех военнослужащих, а также является ли оно временным или постоянным.
«Да, такой приказ состоялся. И это разрешение действует на всех солдат. Везде разрешено», — заявил он.
Журналисты также уточнили, могут ли родители звонить военнослужащим на смартфоны в любое время.
«Нет, есть установленное время, потому что солдат в любое время ответить не может, потому что где-то он может быть на стрельбах, где-то на учениях и так далее. Если будет установлено определенное время командиром части, тогда солдат может пользоваться и эта информация до родителей будет доведена», — продолжил Аскар Мустабеков.
Ранее в МО разъясняли порядок вручения повесток и рассказали, какие действия необходимо предпринять после ее получения.