Губернатор Кубани призвал объединить усилия против изощренных атак иностранных спецслужб

Кондратьев принял участие в совещании в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Источник: t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в расширенном совещании регионального управления ФСБ России. Встреча прошла под председательством начальника управления Леонида Михайлюка с участием представителя Национального антитеррористического комитета Андрея Пржездомского.

Глава региона отметил, что методы работы иностранных спецслужб становятся все более изощренными. По мнению Кондратьева, эффективная борьба с такими угрозами требует максимальной консолидации усилий государственных структур, правоохранительных органов и всего гражданского общества.

«Одна из ключевых задач — формирование у молодежи активной гражданской позиции. А для этого необходимо создавать условия, чтобы ребята могли реализовывать себя в спорте, творчестве, науке и волонтерстве», — написал губернатор в своих соцсетях.

Он также отметил, что во всех муниципалитетах края уже открыты центры единоборств. В ближайших планах — запуск строительства специализированных центров гимнастики. Военно-патриотический центр «Патриот» за прошлый год принял 13 тысяч человек, а 3,5 тысячи старшеклассников успешно прошли курсы начальной военной подготовки. А имена ветеранов и участников специальной военной операции уже присвоены 730 школьным классам края. Всего в 2025 году в регионе провели свыше 5 тысяч тематических молодежных мероприятий.

Вениамин Кондратьев заверил, что работа по профилактике террористических угроз в крае будет продолжена с учетом всех актуальных рекомендаций НАК.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше