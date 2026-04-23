Bloomberg узнал о сомнениях насчет прорыва в решениях ЕС с уходом Орбана

Несмотря на то что некоторые европейские политики, например президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис и глава МИД Швеции Элизабет Свантессон, заявляли о более положительных ожиданиях от нового правительства Венгрии, Мадьяр остается своего рода «темной лошадкой», сказал Bloomberg высокопоставленный чиновник одной из стран ЕС. Издание обращает внимание на то, что в прошлом он состоял в партии Орбана ФИДЕС и был в значительной степени погружен в ее политику.