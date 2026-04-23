Bloomberg узнал о сомнениях насчет прорыва в решениях ЕС с уходом Орбана

Мадьяр — консервативный политик, при нем курс правительства по отдельным вопросам, таким как миграция и энергетика, вряд ли существенно изменится. Кроме того, активнее высказывать возражения будут другие страны, пишет Bloomberg.

Источник: РБК

Многие решения внутри ЕС, не согласованные из-за противодействия уходящего премьера Венгрии Виктора Орбана, вероятно, так и останутся нереализованными при его преемнике Петере Мадьяре. Такое мнение в беседе с Bloomberg высказали несколько европейских источников.

При Орбане Будапешт публично и громко высказывал свои возражения, что нередко внешне скрывало более широкие разногласия, которые на самом деле существуют внутри сообщества, пишет издание. Потенциально препятствовать процессу принятия решений могут Словакия и Болгария: в последней на недавних парламентских выборах победила партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева, который заявлял о намерении выстраивать уважительные и равноправные отношения с Россией.

Кроме того, ожидания от нового правительства Венгрии не столь высоки, поскольку Мадьяр по-прежнему является консервативным политиком. Маловероятно, что позиция Будапешта по таким вопросам, как миграция и энергетика, при нем претерпит радикальные изменения, говорится в статье.

Тем не менее европейские чиновники уже обсуждают реформы общих регламентов ЕС, пытаясь предотвратить «захват власти будущими Орбанами», сказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Несмотря на то что некоторые европейские политики, например президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис и глава МИД Швеции Элизабет Свантессон, заявляли о более положительных ожиданиях от нового правительства Венгрии, Мадьяр остается своего рода «темной лошадкой», сказал Bloomberg высокопоставленный чиновник одной из стран ЕС. Издание обращает внимание на то, что в прошлом он состоял в партии Орбана ФИДЕС и был в значительной степени погружен в ее политику.

Этот факт учитывается руководством других европейских стран, отмечает Bloomberg.

«Я думаю, интуитивно, что он будет находиться в сфере, близкой к итальянскому премьер-министру Джордже Мелони, с точки зрения политических действий на европейском уровне», — приводит агентство слова президента Румынии Никушора Дана, сказанные в интервью радиостанции Europa FM.

Кроме того, остались и государства, чьи лидеры ранее в частных беседах разделяли опасения Венгрии на темы миграции и Украины. Прежде они предпочитали не высказывать своей позиции публично, пока это делал Орбан, утверждает Bloomberg. Теперь же, как пишет издание, ситуация изменилась, и эти страны больше не могут рассчитывать на вето Венгрии.

Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас подтвердил этот тезис: «По некоторым вопросам люди склонны прятаться за спиной Орбана», — сказал он агентству. Этот фактор выйдет на первый план, когда ЕС вступит в активную стадию переговоров о новом бюджете, а также перейдет к новым согласованиям по Ирану и Украине, заключает Bloomberg.

