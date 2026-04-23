В МИДе заявили, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининграда

НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В рамках военного присутствия блока коалиция Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, заявил «РИА Новости» замглавы российского МИДа Александр Грушко.
«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», — сказал он.
Объединенные экспедиционные силы (JEF, ОЭС) — военная коалиция из десяти стран Северной Европы, возглавляемая Великобританией. Коалиция была создана в 2015 году для быстрого реагирования на кризисы, сдерживания угроз и проведения операций, преимущественно в регионах Балтийского моря и Крайнего Севера.
Кроме Британии, в состав ОЭС входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.
По словам Грушко, активность НАТО в регионе создает угрозы международному судоходству и экономической деятельности. Он сообщил, что сейчас в акватории действует группировка Объединенных военно-морских сил блока в виде военно-морской и противоминной групп.
Кроме того, в январе прошлого года альянс начал операцию «Балтийский часовой», истинной целью которой, утверждает дипломат, являются контроль над международными транспортными маршрутами и ограничение грузоперевозок, осуществляемых в интересах России.
«НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы», — подытожил Грушко.
О том, что Североатлантический альянс отрабатывает на учениях планы блокады Калининградской области, Грушко также сообщил в ноябре 2025 года. Он тогда заявил, что страны НАТО не проявляют готовности к открытому и равноправному обсуждению мер деэскалации. Дипломат подчеркнул, что Россия будет использовать все международно-правовые и иные механизмы для защиты своих национальных интересов.
Военно-морские маневры сил НАТО Baltops проводятся в Балтийском море ежегодно с 1972 года. В этом году учения пройдут с 4 по 19 июня, планируется отработать сценарии обороны надводных и подводных лодок, десантные операции и противовоздушную оборону.
В прошлогодних Baltops приняли участие 9 тыс. человек из 16 стран и 65 единиц техники. Параллельно с зарубежными формированиями учения в Балтийском море тогда же провела и Россия.
