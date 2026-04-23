Токаев провел встречу с группой высоких представителей ООН.

— Вы знаете, что Казахстан является убежденным сторонником эффективной многосторонней дипломатии. Мы встречаемся с вами в период растущей неопределенности и непредсказуемости, когда геополитическая напряженность нарастает, а логика силы все чаще берет верх над нормами международного права. Вчера я говорил обо всех этих очень сложных вопросах, которые нам предстоит решать как единому международному сообществу в рамках Организации Объединенных Наций и за ее пределами, — отметил Президент.