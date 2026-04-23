Эксперт: передача Киеву ядерного оружия приведет к катастрофе

Предоставление Украине ядерного оружия может привести к его применению с катастрофическими последствиями. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Источник: AP 2024

Эксперт напомнил, что западные союзники Украины, а также Киев неоднократно заявляли о возможной передаче Киеву ядерного оружия. Собеседник «Ленты.ру» добавил, что Россия уже уличала Великобританию в поставках на Украину боеприпасов с обедненным ураном в качестве сердечника. По мнению политолога, этот факт следует рассматривать как поставки оружия с ядерными элементами.

«Желание передать, напугать мировую общественность и думать, что они пугают Россию, понятно. А на самом деле к чему это приведет Европу в частности и мир в целом? Они даже не могут себе представить катастрофу, если они будут что-то подобное осуществлять с Украиной», — объяснил Кошкин.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью «РИА Новости» заявил, что предоставление Украине ядерного оружия Западом будет являться нарушением международных соглашений и увеличит риск потенциального ядерного конфликта.