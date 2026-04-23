КПРФ уточнила предупреждение Зюганова о повторении 1917 года

Речь Зюганова с трибуны Госдумы 21 апреля вызвала резонанс в сети: в ее ходе депутат заявил, что если сегодня срочно не принять финансово-экономические меры, то «по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году». «Мы не имеем права этого повторять», — подчеркнул Зюганов.