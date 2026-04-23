КПРФ уточнила предупреждение Зюганова о повторении 1917 года

В стенограмму выступления главы КПРФ Геннадия Зюганова внесли уточнения в его предостережения о повторении сценария 1917 года, указав, что речь шла о Февральской революции. Текст размещен на сайте партии.
Речь Зюганова с трибуны Госдумы 21 апреля вызвала резонанс в сети: в ее ходе депутат заявил, что если сегодня срочно не принять финансово-экономические меры, то «по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году». «Мы не имеем права этого повторять», — подчеркнул Зюганов.
Видеозапись выступления также размещена на сайте, однако в его расшифровке указано: «то, что случилось в феврале 1917-го». Обновление было сделано на следующий день после публикации — об этом свидетельствует плашка с датой под видеороликом.
Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил в разговоре с «Ведомостями», что в дополнительной расшифровке Зюганов не нуждается, предложив прослушать полное десятиминутное выступление депутата. Ющенко отметил, что «СМИ очень любят обрезать и корректировать», пояснив, что «так делают любители хайпа».
Февральскую революцию 1917 года традиционно обозначали как буржуазно-демократическую: по ее итогам в стране установился республиканский строй во главе с временным правительством. Октябрьскую же считали социалистической, знаменующей провозглашение власти Советов. Позднее историки начали использовать термин Великая российская революция, объединяющий оба события 1917 года.
