Политолог: у Трампа слабая позиция для переговоров с Ираном

Американскому лидеру Дональду Трампу необходимо предусмотреть возможность мягкого выхода из противостояния с Ираном, так как его положение является слабым. Об этом в интервью с ИС «Вести» рассказал политолог Вадим Сипров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, президент США в своих действиях ограничен во времени. Собеседник ИС «Вести» считает, что политику придется определиться со сценарием завершения противостояния с Ираном в течение трех-четырех месяцев. Среди вариантов окончания конфликта — проведение переговоров и отказ от них.

«Переговоры ему, на самом деле, не нужны, у него слишком слабая позиция… Америке придется принимать, возможно, непопулярное решение», — отметил Сипров.

Эксперт добавил, что проигрыш США в конфликте с Ираном не станет проблемой для американцев, так как государственная пропаганда представит ситуацию сделки о мире как взаимовыгодную для обеих государств или даже проигрышную для Исламской Республики.

Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном якобы по просьбе Пакистана, который является посредником в диалоге двух конфликтующих сторон. В Иране ответили, что не требовали продления режима прекращения огня.

