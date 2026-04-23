Брюссель допустил уступки Исландии ради вступления в ЕС

В августе Исландия планирует провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз, поскольку обеспокоена вопросами безопасности в связи с украинским конфликтом и угрозами президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Предыдущая попытка Исландии вступить в ЕС, предпринятая более 10 лет назад, была «заморожена» из-за разногласий с Брюсселем по поводу прав на вылов рыбы.
Еврокомиссар по вопросам рыболовства Костас Кадис в интервью FT заявил, что «определенно есть место для гибкости» в рамках пересмотра политики ЕС в области аквакультуры.
Отвечая на вопрос о том, готов ли Евросоюз пойти на уступки, Кадис ответил: «Да, да. Это будет частью обсуждения. Мы можем найти решения по сложным вопросам, таким как распределение квот на вылов рыбы из общих рыбных запасов. Исландия и Европейский союз сближаются… с учетом последних геополитических событий», — сказал он.
Кадис добавил, что гибкая политика ЕС в области рыболовства может сделать интеграцию более привлекательной и для других стран, таких как Норвегия, где разногласия по поводу морепродуктов стали ключевым фактором, из-за которого государство отказалось от вступления в объединение в 1994 году.
Помимо этого, рыболовство является камнем преткновения в попытках ЕС улучшить отношения с Великобританией, после ее выхода из союза.
По данным Статистического управления Исландии, в 2024 году на долю морепродуктов приходилось почти 40% стоимости экспортируемых страной товаров.
«Мы развивали рыболовство как бизнес, в то время как в ЕС к рыболовству по-прежнему относятся как к региональной политике и субсидируют его. Это не сработает», — сказал FT один из исландских чиновников.
Он же отметил, что геополитическая обстановка «кардинально изменилась» со времен последнего раунда переговоров, и после кризиса в Гренландии Рейкьявик все больше беспокоится о действиях Вашингтона.
По словам Кадиса, упрощение рыболовства станет одним из основных элементов обновленной политики ЕС, которая также будет включать в себя «модернизацию и декарбонизацию рыболовного флота» и модернизацию «нормативно-правовой базы, чтобы сделать ее более простой и менее бюрократизированной».
