Брюссель допустил уступки Исландии ради вступления в ЕС

В ЕС готовы к гибкости при обсуждении с Исландией условий потенциального присоединения страны к союзу. В прошлый раз переговоры были осложнены темой регулирования рыболовства — ключевой отрасли исландской экономики.

Источник: РБК

Европейский союз может пойти на уступки Исландии по вопросу о регулировании рыболовства для ускорения потенциального вступления страны в ЕС, пишет Financial Times (FT). Брюссель стремится расширить свое присутствие в Арктике, отмечает издание.

В августе Исландия планирует провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз, поскольку обеспокоена вопросами безопасности в связи с украинским конфликтом и угрозами президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Предыдущая попытка Исландии вступить в ЕС, предпринятая более 10 лет назад, была «заморожена» из-за разногласий с Брюсселем по поводу прав на вылов рыбы.

Еврокомиссар по вопросам рыболовства Костас Кадис в интервью FT заявил, что «определенно есть место для гибкости» в рамках пересмотра политики ЕС в области аквакультуры.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Евросоюз пойти на уступки, Кадис ответил: «Да, да. Это будет частью обсуждения. Мы можем найти решения по сложным вопросам, таким как распределение квот на вылов рыбы из общих рыбных запасов. Исландия и Европейский союз сближаются… с учетом последних геополитических событий», — сказал он.

Кадис добавил, что гибкая политика ЕС в области рыболовства может сделать интеграцию более привлекательной и для других стран, таких как Норвегия, где разногласия по поводу морепродуктов стали ключевым фактором, из-за которого государство отказалось от вступления в объединение в 1994 году.

Помимо этого, рыболовство является камнем преткновения в попытках ЕС улучшить отношения с Великобританией, после ее выхода из союза.

По данным Статистического управления Исландии, в 2024 году на долю морепродуктов приходилось почти 40% стоимости экспортируемых страной товаров.

«Мы развивали рыболовство как бизнес, в то время как в ЕС к рыболовству по-прежнему относятся как к региональной политике и субсидируют его. Это не сработает», — сказал FT один из исландских чиновников.

Он же отметил, что геополитическая обстановка «кардинально изменилась» со времен последнего раунда переговоров, и после кризиса в Гренландии Рейкьявик все больше беспокоится о действиях Вашингтона.

По словам Кадиса, упрощение рыболовства станет одним из основных элементов обновленной политики ЕС, которая также будет включать в себя «модернизацию и декарбонизацию рыболовного флота» и модернизацию «нормативно-правовой базы, чтобы сделать ее более простой и менее бюрократизированной».

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше