Reuters: Турция пытается возобновить переговоры между Россией и Украиной

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду на встрече в Анкаре с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Турция прилагает усилия для возобновления переговоров между Россией и Украиной.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ранее Киев сообщил, что обратился к Анкаре с просьбой провести встречу лидеров России и Украины. «Мы попросили об этом турок, мы попросили некоторые другие столицы», — подтвердил во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Выбор пал на Анкару, потому что она поддерживает хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, отмечает агентство Reuters.

«Эрдоган сказал, что Турция заинтересована в том, чтобы война между Украиной и Россией закончилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров, а также над проведением переговоров на уровне лидеров», — говорится в официальном заявлении по итогам встречи. В другом заявлении отмечается, что Турция «работает над прекращением конфликта между Россией и Украиной путем переговоров и достижением прочного мира, точно так же, как она пытается это сделать в отношении Ирана».

Анкара неоднократно призывала к прекращению войны на Ближнем Востоке. Сейчас она тесно общается с США, Ираном и Пакистаном, который взял на себя функции ключевого посредника в миротворческом процессе. В минувшие выходные в Турции состоялся дипломатический форум, в котором приняли участие делегации всех сторон, уточняет Reuters.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше