Reuters: Турция пытается возобновить переговоры между Россией и Украиной

«Эрдоган сказал, что Турция заинтересована в том, чтобы война между Украиной и Россией закончилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров, а также над проведением переговоров на уровне лидеров», — говорится в официальном заявлении по итогам встречи. В другом заявлении отмечается, что Турция «работает над прекращением конфликта между Россией и Украиной путем переговоров и достижением прочного мира, точно так же, как она пытается это сделать в отношении Ирана».