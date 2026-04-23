Reuters: Турция пытается возобновить переговоры между Россией и Украиной

Ранее Киев сообщил, что обратился к Анкаре с просьбой провести встречу лидеров России и Украины. «Мы попросили об этом турок, мы попросили некоторые другие столицы», — подтвердил во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Выбор пал на Анкару, потому что она поддерживает хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, отмечает агентство Reuters.
«Эрдоган сказал, что Турция заинтересована в том, чтобы война между Украиной и Россией закончилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров, а также над проведением переговоров на уровне лидеров», — говорится в официальном заявлении по итогам встречи. В другом заявлении отмечается, что Турция «работает над прекращением конфликта между Россией и Украиной путем переговоров и достижением прочного мира, точно так же, как она пытается это сделать в отношении Ирана».
Анкара неоднократно призывала к прекращению войны на Ближнем Востоке. Сейчас она тесно общается с США, Ираном и Пакистаном, который взял на себя функции ключевого посредника в миротворческом процессе. В минувшие выходные в Турции состоялся дипломатический форум, в котором приняли участие делегации всех сторон, уточняет Reuters.