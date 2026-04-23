Politico: в ЕС обсуждают создание Евросовета безопасности

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Идея создания Европейского совета безопасности активно обсуждается в ЕС на фоне неэффективных саммитов сообщества. Об этом сообщает газета Politico.

Источник: Reuters

По данным издания, такая возможность рассматривается наряду с предложением об отказе от права вето при обсуждении вопросов внешней политики и об усилении полномочий Еврокомиссии. Европейский совет, как пишет газета, должен быть органом высокого уровня с мандатом на принятие решений в области обороны. Формирование нового органа необходимо для принятия оперативных решений в кризисных ситуациях, когда саммиты Евросовета практически стали неработоспособными.

На саммите ЕС в марте лидеры часами спорили, как отмечает издание, о тонкостях схемы углеродных квот в самый разгар ближневосточного конфликта. «Говорить об этом как о самой большой проблеме в то время, когда горят крупные газовые месторождения, странно», — заявил Politico один из чиновников сообщества.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призывал ЕС «фундаментально переосмыслить свои рамки безопасности», отмечает Politico.

Значительная часть повестки саммитов в октябре, декабре и марте была также посвящена незавершенным делам предыдущих встреч — возвращению к вопросам, которые так и не были решены: от оборонной готовности до планов по оздоровлению экономики ЕС. В рамках «своей неуклюжей структуры» лидеры всех 27 стран — членов периодически собираются, чтобы обсудить приоритеты блока, определить политическое направление и после многочасовых переговоров, споров и компромиссов согласовать коллективные заявления на основе консенсуса, говорится в публикации.

Сообщество было построено в интересах экономической интеграции, а не для применения жесткой силы, и его безопасность была передана на аутсорсинг США. Однако мир, в котором появился Евросоюз, больше не существует, констатирует газета.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше