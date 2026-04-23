ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта за сутки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 138 районах за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.