В Кремле прокомментировали военную стратегию Германии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что у многих лидеров Европы «бежит холодок по спине» от планов Германии создать самую сильную армию. Об этом Песков заявил в интервью репортеру информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
Он отметил, что главное, чтобы курс Германии был направлен «не туда же, куда уже несколько раз в истории».
«Я думаю, что, наверное, когда читают такие строки и узнают о таких планах европейцы, у них, наверное, тоже холодок у многих европейцев бежит по спине», — сказал Песков.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории страны военную стратегию бундесвера. По его словам, численность действующей армии должна возрасти до 260 тыс. человек. А в центре внимания новой военной стратегии — «противодействие угрозам со стороны России», которая считает Запад враждебным и хочет повернуть вспять процесс расширения НАТО.
Россия неоднократно отрицала планы нападения на НАТО. Президент России Владимир Путин называл заявления европейских политиков о возможном нападении Москвы чушью, а идеи о «большой войне» с альянсом — бредом и ложью.
