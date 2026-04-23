Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле прокомментировали военную стратегию Германии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что у многих лидеров Европы «бежит холодок по спине» от планов Германии создать самую сильную армию.

Источник: РБК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что у многих лидеров Европы «бежит холодок по спине» от планов Германии создать самую сильную армию. Об этом Песков заявил в интервью репортеру информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Он отметил, что главное, чтобы курс Германии был направлен «не туда же, куда уже несколько раз в истории».

«Я думаю, что, наверное, когда читают такие строки и узнают о таких планах европейцы, у них, наверное, тоже холодок у многих европейцев бежит по спине», — сказал Песков.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории страны военную стратегию бундесвера. По его словам, численность действующей армии должна возрасти до 260 тыс. человек. А в центре внимания новой военной стратегии — «противодействие угрозам со стороны России», которая считает Запад враждебным и хочет повернуть вспять процесс расширения НАТО.

Россия неоднократно отрицала планы нападения на НАТО. Президент России Владимир Путин называл заявления европейских политиков о возможном нападении Москвы чушью, а идеи о «большой войне» с альянсом — бредом и ложью.

