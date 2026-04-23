Совбез заявил, что Литва угрожает Калининградской области

Курс руководства Литвы на дальнейшую милитаризацию страны создает напряженность у границ Калининградской области, заявили в Совете безопасности России, передает ТАСС.
«Военно-политическое руководство Литвы, невзирая на экономические и социальные проблемы внутри страны, прикрываясь риторикой о “российской угрозе”, продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление “восточного фланга НАТО”, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области», — сообщили в пресс-службе аппарата.
По словам замглавы российского МИДа Александа Грушко, военные силы НАТО отрабатывают на учениях сценарии блокады и захвата Калининградской области. Активное присутствие сил блока в балтийском регионе создает угрозу международным судоходству и торговле, заявил он.
16 апреля глава Службы внешней разведки (России) Сергей Нарышкин назвал «напряженной» обстановку на западных границах России и Белоруссии. Он указал на усиленную милитаризацию экономики и военное строительство в балтийских странах и Польше, а также развитие в регионе мобилизационного потенциала.
В конце марта литовское Минобороны заявило о планах установить на границе с Россией участки контрмобильности. Речь идет о противотанковых рвах, а также сооружениях, которые блокируют подходы к приграничным постам и перекрывают дороги из Белоруссии.
Военное ведомство республики также запланировало увеличить численность вооруженных сил до 20 тыс. военнослужащих и создать новые воинские части, в том числе танковые и разведывательные батальоны.
С 2026 года граждан республики, закончивших школу, призывают на службу в армию. Минобороны предлагало не давать отсрочку от армии при поступлении в университет, однако инициативу не приняли.
Литва вместе с Польшей, Латвией, Эстонией и Финляндией в 2025—2026 годах вышли из Оттавской конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».