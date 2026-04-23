Замглавы МИД: страны Запада отрабатывают захват Калининграда на учениях ОЭС

Западные страны отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области во время учений ОЭС. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, пишет РИА Новости.
Дипломат добавил, что растёт активность самих Объединенных экспедиционных сил, чьей задачей является оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.
Как отметил Грушко, страны НАТО целенаправленно идут по пути усиления конфронтации в этой части Европы.
Ранее кандидат экономических наук Виталий Жданов озвучил примерный сценарий морской блокады региона. По его словам, судоходство на калининградском направлении могут остановить без объявления войны. Он отметил, что ЕС может и дальше усложнять морское и сухопутное сообщение легальными и террористическими методами, саботируя перевозки автотранспортом и устраивая диверсии на железной дороге «под чужим флагом».