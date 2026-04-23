Защита Бутягина обжалует решение суда Польши об экстрадиции на Украину

Защита российского археолога Александра Бутягина решила обжаловать решение Окружного суда Варшавы, признавшего возможной его экстрадицию на Украину. Об этом «РИА Новости» сообщили в адвокатском бюро, представляющем интересы ученого.
Жалоба была направлена в Апелляционный суд Варшавы. Там агентству пояснили, что дело к рассмотрению пока не назначено, отметив, что этот процесс может занять определенное время.
РБК обратился за комментарием к адвокату Адаму Доманьскому, а также к родственникам археолога.
Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира в Эрмитаже, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководил экспедициями, исследующими древнегреческий город Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен. Бутягин является автором более 120 научных работ, в том числе на иностранных языках.
Археолога задержали в Польше в декабре по запросу Киева. Изначально Окружной суд Варшавы избрал Бутягину меру пресечения в виде ареста на 30 суток, впоследствии срок содержания под стражей дважды продлевался. 3 марта арест продлили до 1 июня. Ученый находится в СИЗО «Варшава-Бялоленка».
18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать Бутягина на Украину. Украинская сторона утверждает, что раскопки экспедиции Бутягина в древнегреческом городе Мирмекий на территории современного Крыма привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия» — ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса Украины. По украинским законам исследователю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, по польским — до десяти.
Совет по правам человека при президенте России обратился к уполномоченному по правам человека Польши. Член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что над Бутягиным «нависла реальная угроза пыток в тюрьме».
