У Европы больше нет серьезного желания возвратиться к прошлому в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg.
«Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад», — сказал он.
По его мнению, «никто не воспринимает всерьез идею скорого мира и даже после мира — идею о том, что Россия перестанет быть агрессивной страной».
В эстонском правительстве насчет диалога с Россией существует раскол. Президент страны Алар Карис поддержал идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов. Он заявил, что Европа должна была инициировать переговорный процесс, но «немного опоздала», поэтому ее место за переговорным столом занял Дональд Трамп. Его поддержала премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Эстонский премьер Кристен Михал не согласился с этой позицией. Он заявил, что прямые переговоры с Москвой «неуместны».
Как отмечает Bloomberg, странам Балтии после начала военной операции на Украине и введения ЕС антироссийских санкций пришлось столкнуться с масштабными экономическими последствиями. Издание подсчитало, что за период с 2021 по 2025 год общий объем торговли Литвы, Латвии и Эстонии с Россией упал на 91%.
Эстонской деревообрабатывающей компании Puidukoda пришлось быстро найти способ заменить более половины поставок древесины ели и сосны, которые он получал из России. У компании ушло около полугода на то, чтобы наладить торговлю с 30 новыми поставщиками из скандинавских стран, говорится в статье.
Кроме того, санкции ЕС против поставок белорусских калийных удобрений вынудили Литву отказаться от железнодорожных перевозок их в балтийские порты. Промышленное сырье было заменено более дорогостоящими альтернативами, а литовские железные дороги потеряли около €100 млн ($117 млн) годового дохода.
Позицию Цахкны не разделяют не только отдельные представители эстонского и латвийского руководства, но и лидер победившей в Болгарии на выборах партии «Прогрессивная Болгария», экс-президент страны Румен Радев. Ранее он заявил, что будет стремиться к уважительным и равноправным отношениям с Россией. В марте премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также призвал Европу улучшить отношения с Москвой. Впрочем, он отметил, что о нормализации диалога нельзя говорить на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
У России нет агрессивных намерений по отношению к странам Европы, подчеркивал президент Владимир Путин. Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, заявил он.
Москва считает санкции незаконными и неэффективными. Западные страны никогда не хотели равноправных отношений с Россией и после распада СССР пытались ослабить ее, отношений с ними «как в прошлом уже быть не может», сказал глава российского МИДа Сергей Лавров.