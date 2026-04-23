Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

Как минимум одна страна может стать членом ЕС в период председательства в союзе Греции во второй половине 2027 года.

Источник: РБК

Как минимум одна страна может стать членом ЕС в период председательства в союзе Греции во второй половине 2027 года. Об этом заявил глава греческого МИДа Георгиос Герапетритис, выступая на Дельфийском экономическом форуме, передает Politico.

Какую страну он имеет ввиду, Герапетритис не раскрыл.

В список Страны-кандидатов и потенциальных кандидатов на членство в ЕС в настоящее время входят:

Албания;

Босния и Герцеговина;

Грузия;

Косово;

Молдавия;

Черногория;

Сербия;

Северная Македония;

Турция;

Украина.

В конце 2024 года Еврокомиссия обнародовала доклад о перспективах расширения ЕС. В нем говорилось, что Турция, Грузия и Сербия отстают от Молдавии и Украины в соответствии внешней политике союза.

Экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, представляя доклад, тогда отметил, что после начала вооруженного конфликта на Украине Россия стала представлять для Европы главную экзистенциальную угрозу, а членство в ЕС превратилось в «стратегический выбор». По его словам, стало ясно, что соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС (CFSP) — наиболее существенный показатель того, что кандидаты действительно разделяют европейские ценности и геополитическую ориентацию блока. «Вы не можете поддерживать просто связи с Россией или пытаться вести дела как ни в чем не бывало в ожидании, что ваша страна станет частью ЕС. Либо одно, либо другое», — сказал он тогда.

Согласно докладу, в наибольшей степени по этому критерию стандартам ЕС соответствовали Македония, Албания, Черногория, Косово и Босния и Герцеговина. При этом «общий уровень соответствия Украины и Молдавии значительно вырос», в то время как Сербия только пытается сотрудничать с ЕС в вопросах противодействия обходу антироссийский рестрикций, говорилось в нем. Уровень соответствия CFSP Турции и Грузии, по оценкам ЕК, оставлял желать лучшего.

Материал дополняется.

