Александр Матвиевский стал и.о. министра ЖКХ и энергетики Иркутской области

Александр Матвиевский стал исполняющим обязанности министра ЖКХ и энергетики Иркутской области. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Александр Матвиевский родился в 1973 году в Бурятии. Имеет два высших образования.
— С 1997 по 2001 год преподавал в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете. С 2001 по 2012 год вел научную работу в одном из университетов Красноярска. С 2012 по 2015 год занимал должность сотрудника, а затем руководителя отдела по надзору в теплоэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора, — сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ.
Александр Матвиевский имеет опыт работы в администрации Красноярска, где с 2015 по 2017 год он был заместителем начальника отдела, отвечавшего за инженерную инфраструктуру. После этого, с 2017 по 2019 год, он занимал пост зам.директора в организации, связанной с краевым министерством строительства и ЖКХ.