«Искусственный интеллект сейчас требует гигантских ресурсов как энергетических, так и сырьевых. В первую очередь это касается редкоземельных металлов. У России всего этого в избытке, именно поэтому США определили для себя, что они забирают энергетические ресурсы Венесуэлы и Ирана, прибирают логистические пути, возможно, будут двигаться и дальше, а Европа будет заниматься разделом России. Американцы, как всегда, рассчитывают, что в случае успеха европейских реваншистов, они к разбору тоже, в общем-то, подойдут и также какой-то кусок постараются наиболее лакомный прихватить. Поэтому ситуация связана, во-первых, с переходом на новый экономический уклад, а во-вторых, с тем, что именно на сегодняшний день только Россия имеет такой потенциал, как в энергетике, так и непосредственно в сфере редкоземельных металлов… Цель всех этих конфликтов — это ресурсы энергетические, сырьевые в связи с переходом на новый технологический уклад, связанный с искусственным интеллектом», — подчеркнул эксперт.