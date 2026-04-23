Зеленский сменил руководителей СБУ в трех регионах

В январе глава СБУ Василий Малюк объявил об отставке. Он заявил, что останется в системе спецслужбы для реализации «спецопераций мирового уровня» против России. По данным «РБК-Украина», временно исполняющим обязанности главы ведомства был назначен Евгений Хмара, начальник центра спецопераций «А» СБУ.