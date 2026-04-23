Зеленский сменил руководителей СБУ в трех регионах

Новые руководители Службы безопасности Украины (СБУ) были назначены в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, следует из указов, опубликованных на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Источник: РБК

«Назначить Борисевича Артема Сергеевича начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области», — сообщается в документе. На посту руководителя столичного управления Борисевич сменил Артема Бондаренко.

Главой херсонского СБУ был назначен Владимир Ваврух. Главное управление ведомства в Харьковской области теперь возглавляет Денис Лутий.

В январе глава СБУ Василий Малюк объявил об отставке. Он заявил, что останется в системе спецслужбы для реализации «спецопераций мирового уровня» против России. По данным «РБК-Украина», временно исполняющим обязанности главы ведомства был назначен Евгений Хмара, начальник центра спецопераций «А» СБУ.

Тогда же Зеленский назначил нового замглавы ведомства Ивана Рудницкого.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».