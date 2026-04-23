Песков заявил о попытках ЕС антагонизировать Сербию с Россией

Власти Евросоюза предъявляют ультимативные требования к Сербии в связи с ее намерением вступить в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией», — сказал Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, от Белграда требуют разорвать все связи с Москвой и присоединиться к санкциям либо забыть «о европейской перспективе».

Такая постановка вопроса неправильна, ведь каждая страна «может весьма гармонично развивать свои отношения со всеми», добавил Песков. Он выразил уверенность в том, что сербская сторона будет руководствоваться своими национальными интересами при принятии решений.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше