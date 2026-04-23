Полковник Ходаренок: Трамп не добьется победы в Иране без наземной операции

Президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном до окончания переговоров. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. Как Дональд Трамп умудрился проиграть войну, не уступив ни в одном сражении, что ему делать дальше и при чем тут Наполеон, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил режим прекращения огня после того, как иранская делегация отказалась участвовать во втором раунде переговоров в Исламабаде, которые должны были пройти 22 апреля.
Вместе с тем, прежде чем говорить о гипотетическом возобновлении военных действий, следует напомнить некоторые догматы стратегии и оперативного искусства.
В ходе войны с Ираном Вооруженным силам США совместно с Армией обороны Израиля предстояло решить ряд стратегических задач. К основным из них можно отнести: ~разгром группировок сухопутных войск, ВМС, ВВС и ПВО ВС Ирана; нанесение поражения стратегическим резервам Исламской Республики, срыв их перегруппировок; поражение важных объектов экономики, коммуникаций, системы государственного и военного управления противника~.
Надо отдать должное США и Израилю, в ходе начавшейся войны был успешно и с высокой эффективностью решен и ряд оперативных задач: завоевано господство в воздухе, на море и эфире, а также в самые короткие сроки они дезорганизовали систему управления войсками и оружием противника.
Военно-воздушные силы США и Израиля после решения этих задач практически беспрепятственно действовали в воздушном пространстве Ирана и не имели каких-либо существенных потерь в авиатехнике. Безвозвратные и санитарные потери в личном составе оказались минимальными. Казалось бы, вот он, крупный военный успех.
Это, возможно, и давало повод Дональду Трампу заявить в своем обращении к американской нации (2 апреля 2026 года) об ошеломляющих победах США в войне с Ираном. Глава Белого дома тогда также заявил, что Соединенные Штаты близки к завершению ключевых задач военной операции против Тегерана.
«За последние четыре недели наши вооруженные силы одержали быстрые, решительные и ошеломляющие победы на поле боя. Победы, каких мало кому доводилось видеть прежде», — особо подчеркивал в начале апреля американский лидер.
Однако, несмотря на массированные ракетно-авиационные удары ВВС США и Израиля, непрерывно продолжающиеся в течение 40 суток, ни одной из военно-политических задач, которые ставили в Белом доме перед конфликтом (и упоминали об этом), достичь не удалось.
Иран устоял, смены режима в Исламской Республике не произошло, сдаваться руководство в Тегеране отнюдь не собирается, и уже тем более не планирует подписывать с США какие-либо документы капитулянтского характера.
«Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть».
Так что возникшую ситуацию можно охарактеризовать и таким образом — ~высокоэффективное решение ряда оперативных задач при полном отсутствии достижения стратегических целей в войне~. И, по большому счету, подобное в истории США уже бывало.
К примеру, до сих пор историки, военные и политики не могут однозначно ответить на вопрос: «Как американцы ухитрились проиграть войну во Вьетнаме, если они не проиграли при этом ни одного сражения?».
Подобное случалось и в отечественной военной истории. В афганской войне 1979−1989 годов Советская армия тоже не проиграла ни одного боя, а в целом исход этого конфликта оказался для государства весьма неудачным.
Есть аналогичные, но прямо противоположные примеры и из более ранней российской истории. К примеру, в кампании 1812 года русская императорская армия не выиграла у Великой армии Наполеона Бонапарта ни одного более или менее крупного сражения (разве что свела вничью битву при Малоярославце), и даже при Березине французская Старая гвардия прошла через боевые порядки русских войск как нож через масло.
А вот в целом война для императора Франции завершилась крупнейшей военной катастрофой, гибелью всего 600-тысячного нашествия.
Так что, как говорил Михаил Кутузов: «Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть».~ А вот с выигрышем кампании в целом уДональда Трампа, похоже, наметились очевидные проблемы~.
Что делать Трампу?
Вполне возможно, что на одном из совещаний главы Белого дома с представителями высшего руководящего состава Вооруженных сил США обсуждался именно этот вопрос — приведет ли возобновление бомбометания к выигрышу войны в целом? И есть вероятность того, что при ответе на этот вопрос американские генералы проявили мужество и однозначно доложили президенту США — «не приведет». Скорее всего, только этим и объясняется продление перемирия с Ираном.
Хотя ничего исключать нельзя. Операция «Буря в пустыне» 1991 года и ряд последующих кампаний ВС США оставили одно весьма неблагоприятное наследство для американского военного искусства. Она приучила аналитиков и планировщиков в США к мысли, что в будущем можно будет вести войну без существенных потерь.
И эта идея со времен разгрома Саддама Хусейна пришлась особенно по сердцу американским генералам и политикам. Именно по этим причинам (опасаясь значительных безвозвратных и санитарных потерь в личном составе), скорее всего, Белый дом так и не решился на вторжение в Иран группировками сухопутных войск и на проведение морской операции по захвату Ормузского пролива.
Однако еще в 1951 году генерал-лейтенант ВС США Льюис Б. Паллер говорил: «В сущности, американцы хотят воевать, не подвергая себя опасности кровопролития. Это так же невозможно, как выйти из пьяной драки в баре без единой царапины».
По этим причинам, без задействования крупных группировок сухопутных войск ВС США и осуществления масштабных общевойсковых операций на территории Исламской Республики, выиграть войну против Ирана представляется занятием малореальным.
Отсюда, скорее всего, и паузы в конфликте и желание Белого дома отыскать какой-либо приемлемый выход из сложившейся ситуации.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).