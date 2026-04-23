Литва расширит военный полигон рядом с российской границей

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Парламент Литвы одобрил расширение военного полигона рядом с городом Таураге недалеко от российской границы в Калининградской области, сообщает литовское министерство обороны.

Источник: © РИА Новости

«Парламент Литвы только что одобрил создание нового военного полигона в Капчяместисе и расширение полигона в Таураге. Это укрепит нашу национальную оборону и оперативную совместимость с силами союзников в сложных условиях безопасности», — говорится в сообщении военного ведомства прибалтийской республики в соцсети Х.

Населенный пункт Капчяместис находится примерно в 10 километрах от границы с Белоруссией.

