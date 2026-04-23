Минобороны Израиля закупит авиационные снаряды на $200 млн

Министерство обороны Израиля заключило с компанией Elbit Systems серию контрактов на поставку авиационных боеприпасов на сумму около $200 млн. Об этом говорится в заявлении компании Elbit Systems.
«Эта серия контрактов подчеркивает технологическое лидерство Elbit Systems в области систем вооружения воздушного базирования. Мы гордимся нашим давним партнерством с Министерством обороны Израиля и нашей неизменной приверженностью разработке и поставке высокоточных и надежных решений, которые являются одними из факторов, обеспечивающих превосходство ВВС Израиля в воздухе», — процитировала пресс-служба генерального директора компании Бецалеля Махлиса.
Elbit Systems — это израильский оборонный концерн, занимающийся разработкой и производством ряда различных видов вооружения. Компания также разрабатывает БПЛА, артиллерийские установки и аэронавигационные системы.
С начала года расход авиационных боеприпасов Израиля значительно вырос. Пресс-служба ЦАХАЛ в начале этого месяца заявляла, что за время проведения военной операции «Рык льва» против Ирана израильские летчики совершили более 800 боевых вылетов и потратили около 16 тыс. боеприпасов различных видов.
По состоянию на 1 апреля Израиль в рамках военной операции нанес более 4 тыс. ударов по целям.
Издание Semafor в середине прошлого месяца сообщало, что Израиль испытывает критическую нехватку перехватчиков баллистических ракет. По данным Semafor, Израиль вступил в войну, уже имея ограниченный запас перехватчиков, израсходованных в ходе прошлогоднего конфликта с Ираном.
