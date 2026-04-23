Про газ и школы. О чем говорили волгоградцы с губернатором Андреем Бочаровым

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров провел 23 апреля прием жителей региона по поручению главы государства. Волгоградцы поделились своими проблемами — речь шла о переселения из аварийного жилья, ремонте учреждений культуры и образования, газификации и благоустройства. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Расселение не за горами: новое жилье уже закуплено.
Жительница Красноармейского района Дарья Протасова попросила губернатора уточнить дату переселения из дома на улице Олимпийской, 17. Аварийным здание признали в 2017 году. Дом в плачевном состоянии.
Присутствующий на приеме мэр Волгограда Владимир Марченко пояснил: дом вошел в программу расселения на 2026 год. Новое жилье уже закуплено, в настоящее время оформляются документы. По информации облкомстроя, в новые квартиры жильцы ветхой двухэтажки смогут переехать не позднее 1 октября 2026 года.
Всего в 2026 году в регионе планируется расселить более 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживают более 1,4 тысяч человек. Так, уже заключены муниципальные контракты на приобретение 134 квартир для жителей областного центра, это позволит расселить ветхое жилье площадью более шести тысяч квадратных метров в 2027 году.
В два этапа: библиотеку в Рудне отремонтируют капитально.
Жительницу Рудни Елену Федорову беспокоит состояние районной библиотеки. Здание было построено в 1937 году и давно нуждается в капитальном ремонте. Ранее здесь проводились лишь косметические работы. Между тем местные жители обращаются в библиотеку не только за книгами — на ее территории работают клубы, проходят различные мероприятия.
В облкомкультуры пояснили: привести в порядок старое здание планируется в рамках национального проекта «Семья». Ремонт стартует уже в 2026 году, второй этап планируется завершить в 2027-м. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделят более 23 млн рублей.
Андрей Бочаров поставил перед руководством областного комитета культуры и главой Руднянского района задачу взять на контроль ход выполнения ремонтных работ.
«Контроль за работой подрядчика должен осуществляться постоянно, это позволит выполнить работы качественно и в срок. Необходимо жестко следить за выполнением контрактных обязательств, чтобы в итоге Рудня получила шикарное здание, в котором разместится библиотека», — подчеркнул глава региона.
За парты сядут в 2027-м: идет ремонт школы во Форолово.
Мама троих детей из Фролово Светлана Кочетова работает педагогом и ее волнует состояние школы № 4 имени Юрия Гагарина.
«Школе больше 60 лет. Капитальный ремонт уже начался, но мы хотим, чтобы его в срок закончили, чтобы наши дети вовремя сели за парты в родной школе», — пояснила фроловчанка.
По информации облкомобразования, данное образовательное учреждение — одна из лучших инклюзивных школ региона. Обновление ее выполняется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В бюджете заложено больше 84 млн рублей на модернизацию школы и оснащение ее новым оборудованием. Контракт с подрядчиком уже заключен, график производства работ согласован, завершить их планируется к 1 сентября 2027 года.
Присутствующий на приеме прокурор Волгоградской области Денис Костенко подчеркнул: на время ремонта должен быть четко организован учебный процесс. В администрации Фролово подтвердили: на этот период обучение продолжится в зданиях двух детсадов, там созданы все условия.
Газ придет: хутор Щучий включили в программу.
От имени жителей Среднеахтубинского района по поводу газификации хуторов Клетского сельского поселения обратилась к губернатору Анастасия Толстоноженко. Внутрипоселковые сети в хуторе Щучий уже проложены, а голубое топливо так и не пришло.
В облпромторга и ТЭК уточнили: газификация хутора включена в программу, которая реализуется совместно с «Газпромом». Проектирование межпоселкового газопровода уже выполнено, договор на строительство с подрядчиком заключен. Ввод объекта в строй планируется в 2027 году.
Губернатор отметил, что обсудит вопросы газификации региона с руководством компании на предстоящем форуме.
Площадь Павших борцов благоустроят: так решили камышане.
Пенсионерка Татьяна Стужук предложила губернатору благоустроить общественное пространство у домов № 7 и 9 на площади Павших борцов в Камышине. Ранее здесь был установлен памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести».
В областном комитете ЖКХ подтвердили: в 2026 году благодаря активному участию камышан в голосовании за объекты благоустройства работы на данной территории будут продолжаться. В рамках заключенного контакта здесь будут установлены детские игровые площадки, лавочки, уложат тротуарную плитку.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что 21 апреля стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. В инициативе федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» участвуют 52 проекта в 18 муниципалитетах Волгоградской области.
Глава региона сказал, что реализацию этого и других проектов проконтролирует в ходе предстоящих рабочих поездок.